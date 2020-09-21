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Украина предлагает вернуться к вопросу миротворцев ООН на Донбассе

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Украина предлагает вернуться к вопросу миротворцев ООН на Донбассе

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников предлагает лидерам стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) вернуться к вопросу введения миротворцев на Донбасс.

«Вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе мог бы стать темой обсуждения на переговорах лидеров стран «нормандской четверки», — сказал он в эфире телеканала «Прямой», добавив, что эта проблема не снималась с повестки дня, а лишь была отложена.

При этом Резников напомнил, что вопрос миротворцев обсуждали в свое время дипломаты на уровне Совбеза ООН. «Была дискуссия, какого характера будет эта миссия, где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Был спор двух позиций, и где-то посередине теоретически могли сойтись, но это было отложено», — отметил он.

Вице-премьер считает, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает в зоне конфликта на востоке Украины, не всегда справляется с объемом задач, в связи с чем вопрос миротворцев еще актуален. «Им не хватает мощности, какую могли бы иметь представители миротворческой миссии ООН», — заявил Резников.

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Ранее Украина уже предлагала разместить миротворцев ООН на Донбассе. Речь шла о том, что «голубые каски» должны находиться не только на границе с РФ, а в целом на всей неконтролируемой сейчас территории. В свою очередь президент РФ Владимир Путин в сентябре 2017 года выступил с предложением о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом Путин тогда уверял, что это произойдет только при согласии самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений. Позже он уточнил, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения.

Донбасс, миротворцы
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