Зеленский подписал закон о государственных портфельных гарантиях

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и финансово-кредитных механизмах обеспечения граждан жильем.

Документ направлен на расширение возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий.

Согласно закону, в текущем году государство может предоставить портфельные гарантии в объеме до 5 млрд грн. Для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых украинским микропредприятиям и МСБ, в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту, необходимо решение Кабинета Министров, согласованное с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

Кроме того, закон предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, что позволит реализовать инициативы президента по доступному ипотечному кредитованию.

Напомним, портфельные гарантии — это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется «Укратодору».