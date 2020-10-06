В 2021 году Украина должна выплатить 4,9 млрд грн по кредитам предприятий, взятым под госгарантии

По оценкам Минфина, в следующем году существуют риски выполнения государством гарантийных обязательств по кредитам, взятым субъектами хозяйствования под госгарантии. Об этом говорится в отчете о фискальных рисках министерства для проекта госбюджета на 2021 год, пишет ЭП.
Потенциально крупнейшие выплаты будут осуществлены по кредиту АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», предоставленным в 2012 году Экспортно-импортным банком Китая.
«Учитывая постоянную убыточную деятельность ГПЗКУ, отсутствие действенных мер со стороны правления общества, а также субъекта управления объектом государственной собственности, направленных на обеспечение получения обществом прибыли по результатам своей деятельности, ожидается наступление гарантийных случаев по обязательствам ГПЗКУ в 2021 году — 3,3 млрд грн, в 2022 году — 6,5 млрд грн, в 2023 году — 6,2 млрд грн», — отмечается в отчете.
По оценкам Минфина, в 2020-2023 годах убытки ГПЗКУ ежегодно составят в среднем 1,3 млрд грн.
Кроме того, существуют риски наступления в 2021 году гарантийных случаев по обязательствам предприятий оборонного комплекса на общую сумму 1,6 млрд грн, в том числе ГП «Житомирский бронетанковый завод» — 0,9 млрд грн; ГП «Львовский бронетанковый завод» — 0,3 млрд грн; ГП «Шепетовский ремонтный завод» — 0,3 млрд грн; ГП «Киевский бронетанковый завод» — 0,1 млрд грн.
Министерство финансов в 2020 году уже осуществило выплаты по кредитам нескольких предприятий.
Так, в I полугодии государством уже выполнены обязательства по АО «Лисичанскуголь» в сумме 204,8 млн грн по кредиту, выданному Государственным банком развития КНР в декабре 2011 года.
«Учитывая постоянную убыточную деятельность и неспособность предприятия выполнять обязательства по указанному кредиту, в государственном бюджете на 2020 год предусмотрены расходы средств на оплату возможных гарантийных случаев по обязательствам «Лисичанскуголь», — сообщает Минфин.
Кроме того, в июле Министерство финансов выплатило Укрэксимбанку 101 млн грн по кредиту «Завод Кузница на Рыбальском». В 2017 году предприятие получило 528,9 млн грн ссуды под государственные гарантии с целью «повышения обороноспособности и безопасности государства».
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