Государство в прошлом году предоставило госгарантий на 74,2 миллиарда

В 2021 году государство предоставило кредитов под государственные гарантии на общую сумму 74,2 миллиарда, из которых 36,1 (49%) получили госпредприятия, еще 29 миллиардов (39,1%) получил "Укравтодор", а 8,1 (10, 9%) было направлено на поддержку малого и среднего бизнеса.
Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, сообщается в публикации SOE Weekly для ЭП.
При этом 70% государственных гарантий были предоставлены по валютным кредитам.
К госпредприятиям, получившим госгарантии, относятся:
Напомним, в начале ноября "Укрэнерго" разместило гарантированные государством еврооблигации на сумму 825 млн. долларов под 6,7% годовых.
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