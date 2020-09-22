Умерла мать Сильвестра Сталлоне

Мать Сильвестра Сталлоне и американский общественный деятель Жаклин Сталлоне умерла в понедельник в возрасте 98 лет, сообщил младший брат актера Фрэнк Сталлоне.
"Этим утром мы с братьями потеряли нашу мать Джеки Сталлоне… Она была замечательной женщиной, которая каждый день работала, полная мужества и бесстрашия. Она умерла во сне, как и хотела. Мой брат Сильвестр всю жизнь заботился о ней, как о королеве. Мы все любили ее и ее желание выжить и победить. Я всегда буду скучать по тебе, мама", - написал Фрэнк Сталлоне в Instagram-аккаунте.
Жаклин Сталлоне также известна тем, что принимала участие в нескольких телешоу и снималась в сериалах. Она является автором нескольких книг по астрологии, которые издавались во многих странах.
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