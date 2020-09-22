В Британии могут запретить продажу авто на бензине

В Великобритании могут ввести запрет на продажу автомобилей на ископаемом топливе уже с 2030 года, а не с 2040-го, как предполагалось, сообщает The Guardian.
Ожидается, что британское правительство объявит об ускорении перехода на электромобили этой осенью — это будет одним из направлений новой энергетической политики, направленной на восстановление экономики после пандемии коронавируса.
Ранее правительство консультировалось о переносе крайнего срока продажи новых автомобилей, загрязняющих окружающую среду, с 2040 на 2035 год. Однако теперь правительство может занять более амбициозную позицию, получив заверения, что инфраструктура Британии будет готова справиться с переходом на электромобили.
Между тем Франция планирует запретить продажу новых автомобилей на бензине и дизеле с 2040 года, а Германия, Ирландия и Нидерланды — с 2030-го. Норвегия же введет такой запрет в 2025 году.
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