В Британии могут запретить продажу авто на бензине

В Великобритании могут ввести запрет на продажу автомобилей на ископаемом топливе уже с 2030 года, а не с 2040-го, как предполагалось, сообщает The Guardian.

Ожидается, что британское правительство объявит об ускорении перехода на электромобили этой осенью — это будет одним из направлений новой энергетической политики, направленной на восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Ранее правительство консультировалось о переносе крайнего срока продажи новых автомобилей, загрязняющих окружающую среду, с 2040 на 2035 год. Однако теперь правительство может занять более амбициозную позицию, получив заверения, что инфраструктура Британии будет готова справиться с переходом на электромобили.

Между тем Франция планирует запретить продажу новых автомобилей на бензине и дизеле с 2040 года, а Германия, Ирландия и Нидерланды — с 2030-го. Норвегия же введет такой запрет в 2025 году.