В Раде уверяют, что Украина готова к борьбе со второй волной COVID-19 без жесткого карантина

Украина готова к борьбе с возможной второй волной эпидемии COVID-19 без ужесточения карантинных ограничений, адаптивный карантин тушит точечные вспышки инфекции, считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

«При увеличении количества больных мы можем себе позволить не вводить максимально жесткие карантинные ограничения. Используются более гибкие программы адаптивного карантина, которые точечно тушат вспышки инфекции в регионах», — написал он в «Фейсбук».

Радуцкий также сообщил, что Украина существенно увеличила количество медиков, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19.

«В начале апреля медицинскую помощь инфекционным больным оказывали 1,2 тыс. врачей, в настоящее время — почти 17 тыс. При необходимости могут быть сформированы дополнительные медицинские бригады, для этого в резерве имеем 12,3 тыс. врачей», — написал он.

По данным Радуцкого, в настоящее время в больницах первой волны есть 29 тыс. коек, в том числе более 9 тыс. с централизованным снабжением кислорода. В резерве — еще более 6 тыс. коек, что суммарно создает общий фонд почти 36 тыс. коек, из которых 10,5 тыс. имеют централизованное подключение к кислороду.

«Количество реанимационных коек увеличено до 3,200 тыс. Для сравнения: в начале пандемии количество реанимационных коек в инфекционных стационарах Украины составляло немногим более 300», — написал он.

Радуцкий также подчеркнул: «Создана система финансирования, которая позволяет полностью удовлетворять потребности инфекционных больниц». В частности, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) осуществляет оплаты по четырем пакетам, связанным с оказанием медпомощи при COVID-19, по которым НСЗУ уже выплатила почти 3,5 млрд грн.

Вместе с тем Радуцкий отметил, что на сегодня среди больниц даже слишком много желающих открыть «ковидные» отделения, поскольку пакет медицинских гарантий для лечения больных COVID-19 просчитан очень хорошо и полностью покрывает все расходы медучреждения.

При этом он отметил, что вопрос оперативности проведения тестов остается актуальным.

Глава профильного комитета прогнозирует, что Украине удастся избежать локдауна экономики и спокойно дождаться появления вакцины при условии соблюдения населением противоэпидемических мер.

«Значительный процент украинцев продолжает не верить в реальность угрозы и не соблюдает элементарные правила защиты. И это на сегодня — главная проблема, которую я вижу», — резюмировал Радуцкий.