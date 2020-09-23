Войти
Зеленский предложил белорусам провести еще одни выборы
позиция
Зеленский предложил белорусам провести еще одни выборы
Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси
соседи
Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В Раде уверяют, что Украина готова к борьбе со второй волной COVID-19 без жесткого карантина

308
В Раде уверяют, что Украина готова к борьбе со второй волной COVID-19 без жесткого карантина

Украина готова к борьбе с возможной второй волной эпидемии COVID-19 без ужесточения карантинных ограничений, адаптивный карантин тушит точечные вспышки инфекции, считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

«При увеличении количества больных мы можем себе позволить не вводить максимально жесткие карантинные ограничения. Используются более гибкие программы адаптивного карантина, которые точечно тушат вспышки инфекции в регионах», — написал он в «Фейсбук».

Радуцкий также сообщил, что Украина существенно увеличила количество медиков, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19.

«В начале апреля медицинскую помощь инфекционным больным оказывали 1,2 тыс. врачей, в настоящее время — почти 17 тыс. При необходимости могут быть сформированы дополнительные медицинские бригады, для этого в резерве имеем 12,3 тыс. врачей», — написал он.

По данным Радуцкого, в настоящее время в больницах первой волны есть 29 тыс. коек, в том числе более 9 тыс. с централизованным снабжением кислорода. В резерве — еще более 6 тыс. коек, что суммарно создает общий фонд почти 36 тыс. коек, из которых 10,5 тыс. имеют централизованное подключение к кислороду.

«Количество реанимационных коек увеличено до 3,200 тыс. Для сравнения: в начале пандемии количество реанимационных коек в инфекционных стационарах Украины составляло немногим более 300», — написал он.

Радуцкий также подчеркнул: «Создана система финансирования, которая позволяет полностью удовлетворять потребности инфекционных больниц». В частности, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) осуществляет оплаты по четырем пакетам, связанным с оказанием медпомощи при COVID-19, по которым НСЗУ уже выплатила почти 3,5 млрд грн.

Вместе с тем Радуцкий отметил, что на сегодня среди больниц даже слишком много желающих открыть «ковидные» отделения, поскольку пакет медицинских гарантий для лечения больных COVID-19 просчитан очень хорошо и полностью покрывает все расходы медучреждения.

При этом он отметил, что вопрос оперативности проведения тестов остается актуальным.

Читайте также: Ряд стран уже отказались признавать легитимность Лукашенко после инаугурации

Глава профильного комитета прогнозирует, что Украине удастся избежать локдауна экономики и спокойно дождаться появления вакцины при условии соблюдения населением противоэпидемических мер.

«Значительный процент украинцев продолжает не верить в реальность угрозы и не соблюдает элементарные правила защиты. И это на сегодня — главная проблема, которую я вижу», — резюмировал Радуцкий.

Михаил Радуцкий, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 23 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как наркотики стали причиной войны

Китайцы были обязаны открыть свои порты и снизить пошлины до 5%. По сути, свободную торговлю Китаю навязали силой. Так же выплатить компенсацию за конфискованный опиум. И отдать британцам Гонконг. Позже Китай подписал еще серию договоров, которые получили название «Неравные договора». А период с 1842 по 1949 стал периодом упадка и деградации китайской экономики. И сами китайцы его называют Столетием унижения.
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Инициативы Медведчука по ограничению власти олигархов – единственная альтернатива экономическому безумию «Слуги народа»

Чрезмерная концентрация экономической власти в руках отечественных олигархов ускоряет процессы деиндустриализации национальной экономики и окончательно перебрасывает Украину на задворки мировой экономики. Разработанный народными депутатами от «Оппозиционной платформы – За жизнь» проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере антимонопольной политики, деолигархизации и обеспечения добросовестной конкуренции» направлен на ограничение власти олигархов и установление справедливых правил игры для всех субъектов хозяйственной деятельности. В нынешних условиях это единственная альтернатива экономическому безумию, которое генерируется в Украине, начиная с 2014 года, «майданной» и «зеленой» властью.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016