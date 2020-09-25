Участники местных выборов массово меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки

Участники местных выборов 25 октября нередко меняют свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки, при этом юридических оснований для отказа заявителям нет, в связи с этим Министерство юстиции инициирует изменения в форме бюллетеней, заявляет руководитель ведомства Денис Малюська.
«И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особенно не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной. Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение», — написал Малюська на своей странице в Facebook в пятницу.
Другой проблемой, возникшей в ходе избирательной кампании, министр назвал «чрезвычайно большое» количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед крайним сроком, определенным для регистрации кандидатов.
«Большая благодарность соответствующим структурным подразделениям министерства, которые за счет своего всего свободного времени и сна осуществляли регистрационные действия в чрезвычайно напряженной атмосфере, когда любое (вполне законное!) промедление мгновенно трактовалось как политические репрессии. Вроде бы удалось пройти этот этап без скандалов», — отметил Малюська.
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