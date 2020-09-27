В Украине снова подтвердили более 3 тысяч случаев коронавируса

По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, в Украине зафиксировано 198 534 случая заражения коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 3 130 украинцев, 56 зараженных умерли, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили на Харьковщине — 494, при этом 5 больных умерли.

Также среди лидеров по распространению вируса находится столица. В Киеве за сутки «плюс» 323 заражения и 11 летальных исходов.

В Днепропетровской области — 167 случаев Covid-19 и 5 смертей.

Выздоровели за сутки 1 009 человек.

Напомним, 25 сентября в Украине были обнаружены рекордные 3 833 случая коронавируса, 76 больных умерли и 1740 выздоровели.