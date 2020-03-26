Депутаты сегодня еще раз встретятся со Шмыгалем, заседание Рады готовят на воскресенье

В Верховной Раде в четверг во второй половине дня состоится встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник во фракции «Европейская солидарность».

«Сегодня в 16-17 еще одно совещание с премьером, а внеочередное заседание (пленарное заседание Рады — ИФ-У), скорее всего, состоится в воскресенье», — сказал собеседник агентства.

По его словам, внеочередное заседание парламента, скорей всего, состоится в воскресенье, «поскольку законопроекты еще не готовы».

Он отметил, что на заседании также хотят продолжить рассмотрение законопроекта о земле.

Ранее в четверг на согласительном совете депутатских фракцйий и групп с участием представителей Кабмина представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные правительством изменения в бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда, заявил зампредседателя фракции «Голос» Ярослав Железняк.