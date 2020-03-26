Депутаты сегодня еще раз встретятся со Шмыгалем, заседание Рады готовят на воскресенье

В Верховной Раде в четверг во второй половине дня состоится встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник во фракции «Европейская солидарность».
«Сегодня в 16-17 еще одно совещание с премьером, а внеочередное заседание (пленарное заседание Рады — ИФ-У), скорее всего, состоится в воскресенье», — сказал собеседник агентства.
По его словам, внеочередное заседание парламента, скорей всего, состоится в воскресенье, «поскольку законопроекты еще не готовы».
Он отметил, что на заседании также хотят продолжить рассмотрение законопроекта о земле.
Ранее в четверг на согласительном совете депутатских фракцйий и групп с участием представителей Кабмина представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные правительством изменения в бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда, заявил зампредседателя фракции «Голос» Ярослав Железняк.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016