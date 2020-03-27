Внеочередная Рада соберется не раньше воскресенья

В Верховной Раде 27 марта проходят заседания рабочих групп по вопросам бюджета и антикризисным мерам, участие в которых принимают депутаты и представители правительства.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Сегодня продолжаются заседания двух рабочих групп — по вопросам бюджета и антикризисным мерам. Работа проходит активно, несмотря на то, что КМУ подал сначала некачественные документы», — сказал политик.

При этом Железняк допускает, что внеочередное заседание парламента состоится 29 марта.

«Учитывая то, что заседание ВРУ может быть объявлено только при понимании повестки дня (в данном случае регистрации документов), то, скорее всего, заседание будет проведено не раньше воскресенья», — пояснил он.

Что касается вопросов, необходимых для работы с МВФ, депутат пояснил, что сейчас ожидается финальная редакция документов от коалиции.

«Пока о порядке рассмотрения этих вопросов как в комитете, так и в пленарном зале, нашей фракции не сообщали», — уточнил он.

Напомним, что вечером 27 марта состоится заседание депутатской фракции политической партии «Слуга народа».

Накануне глава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга сказал, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 28 или 29 марта и провести его планируют на улице. По словам Арахамии, в Раде продолжается обсуждение ряда законопроектов о финансовом обеспечении первоочередных мер по предотвращению негативных последствий кризисных явлений, вызванных распространением Covid-19.