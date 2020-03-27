Внеочередная Рада соберется не раньше воскресенья

В Верховной Раде 27 марта проходят заседания рабочих групп по вопросам бюджета и антикризисным мерам, участие в которых принимают депутаты и представители правительства.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк.
«Сегодня продолжаются заседания двух рабочих групп — по вопросам бюджета и антикризисным мерам. Работа проходит активно, несмотря на то, что КМУ подал сначала некачественные документы», — сказал политик.
При этом Железняк допускает, что внеочередное заседание парламента состоится 29 марта.
«Учитывая то, что заседание ВРУ может быть объявлено только при понимании повестки дня (в данном случае регистрации документов), то, скорее всего, заседание будет проведено не раньше воскресенья», — пояснил он.
Что касается вопросов, необходимых для работы с МВФ, депутат пояснил, что сейчас ожидается финальная редакция документов от коалиции.
«Пока о порядке рассмотрения этих вопросов как в комитете, так и в пленарном зале, нашей фракции не сообщали», — уточнил он.
Напомним, что вечером 27 марта состоится заседание депутатской фракции политической партии «Слуга народа».
Накануне глава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга сказал, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 28 или 29 марта и провести его планируют на улице. По словам Арахамии, в Раде продолжается обсуждение ряда законопроектов о финансовом обеспечении первоочередных мер по предотвращению негативных последствий кризисных явлений, вызванных распространением Covid-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016