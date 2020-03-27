Фракция «Слуга народа» сегодня вечером проведет заседание

Вечером 27 марта состоится заседание депутатской фракции политической партии «Слуга народа».
Об этом Укринформу сообщил информированный источник в парламенте.
«Да, сегодня после 18:00 состоится заседание фракции "Слуга народа ". Будут обсуждаться вопросы повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады », - сказал собеседник агентства.
На вопрос, будет ли участвовать в заседании фракции президент Владимир Зеленский, корреспонденту Укринформа ответили: «Об этом еще неизвестно, но возможно. Должен быть премьер-министр».
Напомним, накануне вечером председатель депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге сказал, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 28 или 29 марта на улице. По его словам, в Раде продолжается обсуждение ряда законопроектов о финансовом обеспечении первоочередных мер по предотвращению негативных последствий кризисных явлений, вызванных возникновением и распространением острой респираторной болезни Covid-19.
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