Распространённые ошибки при выборе домашней акустики

Акустические системы — это важнейшая часть любой домашней аудиосистемы. В конечном счёте именно от них зависит воспроизведение сигнала. Хотя утверждать, что только акустика влияет на качество звука абсолютно не правильно. На то, как воспроизводится музыка, влияют абсолютно все компоненты Hi-Fi системы. И всё же далее пойдёт речь именно о домашней акустике, а, точнее, о самых распространённых ошибка при выборе звуковых колонок. На сайте RCN.com.ua есть возможность купить акустическую систему новую или б/у, а когда придет время для апгрейда вашей аудиосистемы, то там-же ее можно будет и продать.

Покупка моделей от именитых брендов электроники

Подбирая любое электронное устройство, человек всегда обращает внимание на бренд. С одной стороны, это правильно — популярные производители с многолетней репутацией умеют делать качественную аппаратуру. Но с другой стороны, нужно понимать, что в акустических системах ключевую роль играет не электроника.

Фирмы, которые имеют узкую направленность и разрабатывающие только динамики и колонки более щепетильно относятся к качеству своей продукции. Проводятся различные тестирования материалов корпуса акустических систем, технологию построения, и многое другое. Обычно такие фирмы не на слуху у большинства людей, но качество их продукции на порядок выше других вариантов.

Это не значит, что всем знакомые производители электроники неспособны сделать достойную аудиосистему. Просто на этот момент тоже нужно обращать внимание.

Импульсивная покупка

Следующая распространённая ошибка — импульсивная покупка колонок. Она может произойти по совету знакомых, или просто выбор падёт на первую попавшуюся модель. Делать так нельзя. Меломану стоит относиться к выбору компонентов своей домашней аудиосистемы очень ответственно. Возможно, даже дотошно. Подбирая звуковые колонки, желательно иметь возможность проверить, как на них звучат любимые композиции, которые уже давно известно как должны звучать.

Выбор под впечатлением глубоких басов

Безусловно, низкие частоты имеют большое влияние на конечную звуковую картину. И часто при покупке многие обращают внимание только на это качество. Это неправильно. Нужно оценивать насколько чёткий верх диапазона, как звучит середина. Очень часто в колонках, которые способны передавать хороший бас, все остальные фрагменты сигнала кажутся неестественными и пустыми.

Подбор аккуратной акустики под интерьер

Часто для того чтобы акустическая система не выделялась из общего интерьера покупатели подбирают маленькие аккуратные колонки. Возможно, они хорошо впишутся во внешнее оформление комнаты, но не стоит ожидать от них качественного звучания. Они неспособны хорошо передавать бас. Маленькие динамики не смогут окружить комнату достойным звучанием.

С другой стороны, при покупке звуковых колонок крупных размеров не нужно их пытаться скрыть. Чем больше колонка, тем больше ей требуется свободного пространства.