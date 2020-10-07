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Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 5,5% в этом году и восстановление на 1,5% в 2021

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Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 5,5% в этом году и восстановление на 1,5% в 2021

Во Всемирном банке ожидают падения ВВП Украины в 2020 году на уровне 5,5% и восстановление на 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022 годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ.

Об этом говорится в Обзоре экономики Европы и Центральной Азии «COVID-19 и человеческий капитал», сообщает ЭП.

«Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет. Падение ВВП в этом году ожидается на уровне 5,5%. Это меньше, чем во многих странах региона. Однако, по нашим оценкам, восстановление экономического роста будет умеренным — 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022-м годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ. Критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранения макроэкономической стабильности», — подчеркнули во Всемирном банке.

По сравнению с июньским обзором, прогноз спада ВВП Украины ухудшили на 2 п.п., в 2021 — на 1,5 п.п.

Во Всемирном банке добавили, что согласно негативному сценарию, рост ВВП Украины в следующем году может быть еще меньше — всего 1%.

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Напоминаем, ранее Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.

ВВП, Всемирный банк
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