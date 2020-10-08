Нацбанк в сентябре потратил $200 миллионов для поддержки гривны

Национальный банк ожидает увеличения валютных поступлений от экспортеров в ближайшие месяцы, так как у аграриев началась активная фаза экспорта урожаев и предложение валюты, вероятно, возрастет.

Об этом в интервью ZN.UA сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

«Мы не печатаем денег, не регулируем курс, не раздаем кредитов. У нас есть четкая политика, которой мы придерживаемся. Относительно курса, то это политика гибкого курсообразования. И единственный фактор, от которого зависит курс в Украине, — это баланс спроса и предложения. НБУ с начала сентября потратил из резервов более 200 миллионов долларов для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке. Есть несколько причин, почему спрос увеличился. В частности, мы видели оживление со стороны импортеров. Плюс еще одна объективная причина — Минфин осуществлял погашение облигаций нерезидентов. Поэтому мы не имеем никаких „курсовых“ целей, курс полностью зависит от ситуации на рынке в определенный промежуток времени. Мы ожидаем увеличения валютных поступлений от экспортеров в ближайшие месяцы. У аграриев сейчас началась активная фаза экспорта урожаев. То есть предложение валюты скорее всего возрастет», — сказал Шевченко.

При этом он отметил, что независимо от того, куда будет двигаться курс, регулятор не будет рушить рыночный тренд и продолжит сглаживать только повышенные курсовые колебания, если это потребуется.

«Подстраивать нашу курсовую политику к бюджетным показателям мы не планируем. Важнее, чтобы сам бюджет был сбалансированным и реалистичным», — отметил Шевченко.