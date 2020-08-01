В июле Нацбанк продал почти полмиллиарда долларов для поддержки гривны

В июле Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.

Об этом говорится в данных НБУ о результатах валютных интервенций.

Для сравнения, в июне Нацбанк только покупал валюту (общей суммой на 1,115 миллиарда долларов).

В этом месяце больше всего регулятор продал валюты в период 20-24 июля — 347,8 миллиона долл.

С начала года Нацбанк приобрел в резервы валюты на 4,015 млрд долл, а продал 3,292 млрд дол.