В июле Нацбанк продал почти полмиллиарда долларов для поддержки гривны

В июле Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.
Об этом говорится в данных НБУ о результатах валютных интервенций.
Для сравнения, в июне Нацбанк только покупал валюту (общей суммой на 1,115 миллиарда долларов).
В этом месяце больше всего регулятор продал валюты в период 20-24 июля — 347,8 миллиона долл.
С начала года Нацбанк приобрел в резервы валюты на 4,015 млрд долл, а продал 3,292 млрд дол.
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