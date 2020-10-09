Минздрав обновил перечень «красных» и «зеленых» стран

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран зеленой и красной зон по состоянию на 9 октября.
Соответствующий перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.
В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.
Так, в Украине по состоянию на 9 октября этот показатель составляет 143,4 активных случаев на 100 тыс населения.
В «красную» отнесены 35 стран, в частности США, Великобритания, Франция, Израиль, Испания, Черногория, Чешская Республика, Республика Молдова.
По 15 странам нет данных о заболеваемости COVID-19.
В «зеленом» списке Румыния, Венгрия, Польша, Беларусь, Болгария, Турция, Греция, Египет и другие.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявлено 5804 случая заражения коронавирусом, общее их количество составляет 250 538. Также за сутки умерло 89 инфицированных, с начала эпидемии — 4779.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016