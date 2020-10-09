Минздрав обновил перечень «красных» и «зеленых» стран

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран зеленой и красной зон по состоянию на 9 октября.

Соответствующий перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 9 октября этот показатель составляет 143,4 активных случаев на 100 тыс населения.

В «красную» отнесены 35 стран, в частности США, Великобритания, Франция, Израиль, Испания, Черногория, Чешская Республика, Республика Молдова.

По 15 странам нет данных о заболеваемости COVID-19.

В «зеленом» списке Румыния, Венгрия, Польша, Беларусь, Болгария, Турция, Греция, Египет и другие.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявлено 5804 случая заражения коронавирусом, общее их количество составляет 250 538. Также за сутки умерло 89 инфицированных, с начала эпидемии — 4779.