Войти
Шмыгаль хочет задействовать ведомственные больницы для лечения больных COVID-19
инициатива
Шмыгаль хочет задействовать ведомственные больницы для лечения больных COVID-19
Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити
резонанс
Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити
Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом
позиция
Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Минздрав обновил перечень «красных» и «зеленых» стран

388
Минздрав обновил перечень «красных» и «зеленых» стран

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран зеленой и красной зон по состоянию на 9 октября.

Соответствующий перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 9 октября этот показатель составляет 143,4 активных случаев на 100 тыс населения.

В «красную» отнесены 35 стран, в частности США, Великобритания, Франция, Израиль, Испания, Черногория, Чешская Республика, Республика Молдова.

По 15 странам нет данных о заболеваемости COVID-19.

В «зеленом» списке Румыния, Венгрия, Польша, Беларусь, Болгария, Турция, Греция, Египет и другие.

Читайте также: Инфляция в Украине снизилась до 2,3%

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявлено 5804 случая заражения коронавирусом, общее их количество составляет 250 538. Также за сутки умерло 89 инфицированных, с начала эпидемии — 4779.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда война не мешает инвестициям

Когда говорят, что война мешает иностранным инвестициям, то я вспоминаю Израиль. Эта страна живет в состоянии перманентного хаоса. В любую минуту из вражеских территорий может прилететь ракетный удар. У них уже вошло в привычку услышать предупреждающий вой сирены и успеть спрятаться в бомбоубежище. Город Кирьят-Гат находится в опасной близости от Сектора Газа. Так же это один из самых депрессивных регионов страны. Так вот, в этом городе в 1999 Intel открыл первый завод. В 2006 - второй завод. И в 2019 в строительство третьего завода собирались вложить 11 млрд дол.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «вечном» монетарном двигателе

Смелые монетарные эксперименты (аномальный вброс денежной массы) на фоне частично замороженной экономики и подавления производительности труда через эксперименты в виде чемоданов кэша временно или постоянно безработным найдет свое отражение в инфляционном давлении, которое сейчас демпфируется через стерилизацию избыточного кэша на фондовом рынке.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Украине нужна новая биолаборатория для разработки вакцины против COVID-19. Еще одна?!

22 сентября президент Владимир Зеленский по селектору проводил совещание с членами Кабмина, на котором призвал заложить в бюджет средства «на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые». А ведь всего несколько месяцев назад Офис президента клялся и божился, что вопрос биолабораторий – это вообще не компетенция Зеленского. Как это понимать?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016