Вице-спикер Рады предложил отказаться от перехода на летнее время

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предусматривается закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

О регистрации соответствующего законопроекта № 4201 «Об исчислении времени в Украине» первый вице-спикер написал на своей странице в Facebook, прикрепив его текст. На сайте парламента Стефанчук указан как инициатор законопроекта.

«Доказано: ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней», — пояснил он свою позицию.

Кроме того, по словам Стефанчука, проект закона направлен на противодействие агрессии со стороны РФ, которая на временно оккупированных территориях Украины противоправно установила свое время. «Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», — написал он.

Также законопроект будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины, убежден первый вице-спикер, поскольку 84% процентов жителей стран ЕС проголосовали за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европейским парламентом.

В то же время Стефанчук поинтересовался мнением своих подписчиков по этому вопросу.

Согласно ст.5 законопроекта, исчисление времени на территории Украины осуществляется в соответствии с киевским временем, единым для всей территории страны, а сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводятся на один час назад.

При этом ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводятся на «летнее время» на один час вперед.

В настоящее время стрелки часов переводятся более чем в 70 странах. Страны Европейского Союза, большая часть которых расположена в поясе UTC+1, меньшая — в UTC и UTC+2, также пока переходят на «зимнее время». Однако в августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по итогам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.

В северном полушарии переход на летнее/зимнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле. В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.

Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран. В Европе на «зимнее время» не переходят Исландия, РФ и Беларусь.

В Украине в 2011 году было принято постановление об отмене перехода на «зимнее время», однако позже оно было аннулировано.