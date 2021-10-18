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Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отмене перехода на летнее время

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Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отмене перехода на летнее время

Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отказе перехода на летнее время зимой, заявляет председатель Верховной Рады и автор законопроекта Руслан Стефанчук.

«Произошло то, что мы перешли на летнее время, и голосовать его (законопроект — Ред.) в период летнего времени, мне кажется, нет смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот законопроект — это сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время (переход на зимнее время в 2021 году состоится с 30 на 31 октября — Ред.), эта дискуссия должна быть снова поднята», — сказал Стефанчук на брифинге в понедельник в Киеве, объясняя, почему законопроект не был проголосован во втором чтении.

Он напомнил, что Европейский Союз также выступает за отмену перехода на летнее время.

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Однако, по словам Стефанчука, основным фактором в пользу принятия данного законопроекта являются биологические ритмы граждан Украины, «потому что все мы можем ощущать как изменения часовых рамок... никакой логически доказанной экономии, кроме нарушения биоритмов и здоровья граждан... не принесли».

летнее время, перевод часов, Руслан Стефанчук
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