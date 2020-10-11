В Киеве за сутки выявлены 502 случая COVID-19

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 502 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
«Заболевание коронавирус за минувшие сутки в Киеве обнаружили в 502 человек. 12 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 481 киевлянина. На сегодня в столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — написал Кличко в своем телеграмм-канале в воскресенье.
Среди заболевших 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин от 18 до 87 лет, 10 девочек от 1 месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболело также 17 медиков.
В больницы госпитализированы 60 человек, остальные — на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 75 человек. Всего коронавирус преодолели 9 702 жителя Киева.
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