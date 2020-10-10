Генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский заболел COVID-19

У генерального директора «Укрпошты» Игоря Смелянского подтвердили заражение коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19. ... Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушёл на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно», — написал Смелянский в субботу.

«У нас много планов на ближайшее время и даже короновирус их не остановит. Поэтому работаю и сегодня и все встречи, которые назначены на ближайшее время состоятся — я буду работать дистанционно, пока не получу отрицательный тест», — добавил он.