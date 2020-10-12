Украина вошла в топ-30 стран по уровню развития почтовых услуг

Украина занимает 30-е место из 170-ти в рейтинге стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development 2020.
Рейтинг обнародован на сайте Universal Postal Union (UPU, Всемирный почтовый союз), который его составляет.
В Топ-30 также вошли: Швейцария, Австрия, Германия, Нидерланды, Япония, Франция, США, Великобритания, Канада, Сингапур, Италия, Бельгия, Польша, Новая Зеландия, Ирландия, Чехия, Австралия, Китай, Россия, Беларусь, Словакия, Португалия, Корея, Швеция, Эстония, Молдова, Таиланд, Финляндия, Сербия.
Рейтинг составлялся, основываясь на критериях оценки надежности, доступности, релевантности, а также сопротивляемости к внешним и внутренним шокам почтовых компаний.
Как отметил гендиректор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook в понедельник, Украина вошла в топ-30 рейтинга впервые.
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