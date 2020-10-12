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Зеленский готов уйти, если не сможет закончить войну
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Зеленский готов уйти, если не сможет закончить войну
Трамп поставил себе в заслугу поддержку Украины
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Трамп поставил себе в заслугу поддержку Украины

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Зеленский готов уйти, если не сможет закончить войну

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Зеленский готов уйти, если не сможет закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о своих действиях в случае неудачи на президентском посту ответил, что не будет цепляться за власть.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в интервью на английском шоу BBC HARDtalk.

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», - сказал Президент.

Он добавил, что никогда не цеплялся за рейтинги и власть, и уйти с должности не является для него проблемой.

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Президент Украины 7 и 8 октября находился с официальным визитом в Великобритании. В первый день визита он с супругой Еленой Зеленской встретился с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Также Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Донбасс, Владимир Зеленский
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