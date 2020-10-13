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В ОП заявили, что опрос 25 октября не будет иметь прямых юридических последствий

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В ОП заявили, что опрос 25 октября не будет иметь прямых юридических последствий

Опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для него Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий, подчеркивают в Офисе президента Украины.

«Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении. 25 октября мы узнаем, что на самом деле думает народ. А также зададим вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране», — говорится в комментарии на сайте Офиса президента во вторник.

В Офисе президента считают, что не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики.

«Опрос — иной инструмент. У каждого инструмента есть свой смысл и юридическое значение. Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки разными ангажированными „экспертами“ и политиками более чем с 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями. То есть государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия», — пояснили в Офисе президента.

В нем напомнили, что среди ключевых приоритетов президента Зеленского, которые были анонсированы еще в 2019 году с целью существенно переформатировать принципы политического устройства Украины, отдельно было желание дать гораздо больше возможностей именно обществу решать, как развиваться государству.

«То есть открыть в Украине двери для настоящей демократии. Когда общество самостоятельно определяет свои базовые ожидания и получает прямые инструменты для воплощения этих ожиданий в повседневную жизнь. Именно для этого в парламенте разрабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой из них — о всеукраинском референдуме — уже на пути к принятию депутатами», — отметили в Офисе президента.

В Офисе президента указали, что одной из «неприятных и очевидно недемократических особенностей» политической жизни в Украине в течение нескольких десятилетий была обособленность содержания политики от ожиданий граждан.

«Государство отдельно, общество отдельно. Очень узкий круг так называемых профессиональных политиков занимался эксклюзивной наработкой как вопросов стратегического значения для Украины, так и ответов на них. В этом мы и видим ключевые риски для нашего будущего — государство не всегда могло и хотело услышать своих граждан и понять первичные потребности общества», — подчеркивается в комментарии.

Как сообщалось, в этот день президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: «Об этом позже».

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Как сообщил в своем телеграмм-канале экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко, президент озвучит первый из пяти вопросов, которые он планирует вынести на всеукраинский опрос в день голосования на местных выборах, в среду, 14 октября.

«Первый вопрос, который президент Владимир Зеленский выносит на всеукраинский опрос в день местных выборов, будет озвучен в среду, 14 октября. В последующем будут озвучивать по одному вопросу в день», — написал он во вторник.

По словам Лещенко, ожидается, что опрос пройдет в виде голосования своеобразными «бюллетенями», но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков.

«Голосование является добровольным. Координатором проекта „опроса в день выборов“ является заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко», — написал он.

опрос, Владимир Зеленский
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