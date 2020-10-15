В Киеве оборвался лифт с медиками «скорой»

В Киеве в жилом доме на ул.Литинской оборвался лифт, в котором находились медики «скорой помощи», прибывшие на вызов к пациентке, сообщает КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева».

«Вчера чуть не закончился трагедией для одной из наших бригад ЭМП вызов в Днепровском районе. Поздно вечером жительница улицы Литинской вызвала скорую сообщением: женщина потеряла сознание, хрипит, пена изо рта. Машина выехала мгновенно. По указанному адресу медиков встретила мать больного и 10-летняя дочь», — сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Однако, после того как все сели в лифт и стали подниматься на 8-й этаж, лифт, добравшись 5-го этажа, начал стремительно падать вниз.

«К счастью, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился. Пока спасатели через узкую щель извлекали медиков и сопровождающих ... на вызов выехала другая бригада, и предоставила необходимую экстренную помощь пациентке. Все закончилось хорошо, если, конечно, не учитывать стресс», — сказано в сообщении.