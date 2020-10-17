Трамп призвал посадить семью Байденов в тюрьму

Президент США Дональд Трамп назвал своего оппонента на выборах Джо Байдена и его семью коррумпированными и согласился со своими сторонниками в том, что Байдены должны быть заключены в тюрьму. Об этом Трамп высказался во время встречи с избирателями.
«Семья Байденов коррумпирована, это коррумпированная семья», — заявил Трамп, после чего его сторонники начали скандировать «Посадить его».
«Мы должны посадить их. Посадить Байденов. Посадить Хиллари», — ответил президент. Он добавил, что семья Байденов, на его взгляд, организовала «преступное предприятие» и сравнил их с пылесосами, которые поглощают «миллионы долларов».
Президент США также пошутил, что будет вынужден покинуть страну, если проиграет на предстоящих президентских выборах кандидату от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену. Об этом он сказал на митинге в штате Джорджия.
Американский лидер задался вопросом, что он будет делать, если потерпит поражение на выборах от «худшего кандидата в истории».
«Возможно, мне придется уехать из страны, я не знаю», — сказал Трамп в шутку.
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