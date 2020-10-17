Глава предвыборного штаба Трампа сомневается в его победе

Глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Билл Степиен не верит в его победу на выборах 3 ноября, сообщили изданию Axios три сотрудника штаба.
По их словам, в еженедельных беседах Степиен говорит сотрудникам, что не стоит обращать внимания на негативные результаты общественных опросов и рассказывает, как они могут выиграть кампанию. В частных же беседах глава штаба высказывается пессимистично и сравнивает кампанию с авиалайнером, попавшим в зону турбулентности, подчеркивая: «Наша задача — безопасно посадить самолет», передает Axios.
«Это плохо, когда понимаешь, что руководитель кампании в глубине души не думает, что мы победим», — отметил один из сотрудников. По словам собеседников издания, в предвыборном штабе уже слышатся взаимные обвинения в грядущем поражении Трампа. Несколько официальных представителей кампании указали, что у них нет четкого представления о стратегии Степиена для победы.
Сам Степиен решительно опроверг Axios сообщения о своих сомнениях в победу Трампа. «Мы знаем, как президент Трамп был избран в 2016 году, и, что более важно, мы точно знаем, как он сделает это снова», — заявил он.
Axios отмечает, что Степиен сталкивается с нехваткой денег из-за больших расходов его предшественника Брэда Парскейла, который этим летом был понижен в должности. По данным издания, на прошлой неделе Трамп спросил одного доверенного человека, не стоит ли внести какие-либо изменения в кампанию. При этом президент едва ли пойдет на серьезные кадровые изменения на столь поздней стадии предвыборной гонки, считают собеседники Axios.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Соперником Трампа выступит кандидат от Демократической партии Джо Байден. По информации агрегатора опросных данных RealClearPolitics на 16 октября, нынешенго президента поддерживают 42,3%, а Байдена — 51,2% американских избирателей.
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