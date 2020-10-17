В США зафиксировали более 69 тысяч случаев заболевания COVID-19

Свыше 69 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США, что стало самым высоким приростом числа заражений с середины августа, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 69 156 новых случаев заражения и еще 883 летальных исхода.
Днем ранее эти показатели составляли 63 610 и 820 соответственно.
Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8 миллионов человек, скончались 218 602 пациента с COVID-19. Выздоровели более трех миллионов заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали почти 39,4 миллиона случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 27,1 миллиона человек.
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