В Украине из-за непогоды обесточены 43 населенных пункта

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро воскресенья обесточены 43 населенных пункта в трех областях, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«17-18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская — 30, Донецкая — 10 и Кировоградская — 3», — сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В частности, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей вследствие непогоды повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтопления 11 домохозяйств. В больницы Кропивницкого обратилось 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы. К ликвидации последствий непогоды привлекалось более 130 человек и 51 единиц техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники.
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