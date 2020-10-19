Дефицит бюджета еврозоны увеличится в 10 раз из-за пандемии

Совокупный дефицит бюджета 19 стран еврозоны увеличится в нынешнем году в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и достигнет €976 млрд, или 8,9% ВВП, из-за принятия чрезвычайных мер для противодействия кризису, спровоцированному пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Еврокомиссии.
По информации Европейского центрального банка, предыдущий пик дефицита еврозоны пришелся на начало 2010 года, когда данный показатель вырос до 6,6% ВВП. Тогда это вызвало беспокойство у инвесторов и обострило финансовое положение в зоне евро.
В нынешней ситуации, по словам одного из ведущих экономистов компании UniCredit Марко Валли, «у правительств нет другого выбора, кроме как продолжать тратить все, что необходимо, для поддержки экономики и уменьшения долгосрочного ущерба».
Как ранее заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза. Спад становится еще более глубоким, чем ожидалось, и различия в экономическом развитии стран зоны евро становятся более существенными, сказал он.
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