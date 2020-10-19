НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте о налогообложении игорного бизнеса

Национальное агентство по предупреждению коррупции идентифицировало ряд коррупциогенных факторов в проекте Закона № 2713-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей». Об этом сообщила «Лига антитраста» со ссылкой на заключение НАПК.
Законопроект не предусматривает налогообложения выигрышей в азартных играх и лотереях.
«Таким образом можно легализовать средства, полученные незаконным путем. Норма может использоваться как „мафиози“, так и чиновниками-коррупционерами», — отметили в «Лиге артитраста».
Также законопроект предоставляет необоснованные налоговые преференции и бессрочно освобождает операторов рынка от обязанности платить налоги.
Ранее негативную оценку законопроекту высказали Главное научно-экспертное управление парламента, Комитет по вопросам антикоррупционной политики, Министерство финансов и Комитет по вопросам бюджета.
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