Экономисты прогнозируют усиление неравенства между севером и югом ЕС

Южные государства еврозоны пострадали от вызванного пандемией коронавируса кризиса сильнее, чем страны центра и юга Европы, и последствия такого ущерба, вероятно, не удастся преодолеть даже в среднесрочной перспективе. К такому выводу пришли аналитики банка Barclays, проанализировав влияние пандемии на экономику еврозоны.

Хотя экономический рост Испании и других южных стран во втором полугодии обещает заметно ускориться, в более долгосрочной перспективе их экономики все равно будут чувствовать себя менее уверенно, полагают в Barclays.

«В среднесрочной перспективе свертывание беспрецедентных программ бюджетной поддержки, вероятно, обнажит степень ущерба, нанесенного частному сектору и рынку труда. Исходя из нашего анализа, Германия окажется наименее восприимчивой к урону, тогда как такие страны, как Испания или Италия, чьи ведущие отрасли серьезно пострадали от COVID-19, находятся в зоне риска», — резюмировали эксперты.

Разница между реальным ВВП Германии и Франции по состоянию на первый квартал 2021 года и реальным ВВП перед началом пандемии составила соответственно 5 процентных пунктов и 4,5 п.п. Аналогичный разрыв в Италии составляет 7 п.п., в Испании — 9,5 п.п., отмечается в записке Barclays.

Как следует из прогнозов Еврокомиссии, по итогам 2021 года Испания возглавит тройку лидеров по темпам экономического роста. ВВП Испании должен вырасти на 5,9%. При этом в 2020 году он упал на 10,8% — больше, чем у других европейских экономик. На втором месте по ожидаемым темпам роста в 2021 году — Франция (5,7%), чья экономика упала на 8% в прошлом году, на третьем — Румыния (5,1%), чей ВВП в 2020 году снизился на 3,9%. Самые низкие темпы экономического роста в 2021 году продемонстрирует Эстония — 2,8%, прогнозирует Еврокомиссия (по итогам 2020 года ВВП этой страны упал на 2,9%).

Экономика стран Евросоюза в целом вырастет в текущем году на 4,2%, в следующем — на 4,4%, следует из прогноза Еврокомиссии. Такие же темпы роста продемонстрируют экономики стран еврозоны. «Показатели роста разнятся в зависимости от конкретной страны, но к середине 2022 года все экономики ЕС должны восстановиться до уровня, на котором находились до кризиса», — отмечал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. При этом майский прогноз Еврокомиссии оптимистичнее, чем февральский, в котором предсказывалось, что ВВП ЕС вырастет на 3,7% по итогам 2021 года и на 3,9% — по итогам 2022-го.

О том, что пандемия может усугубить экономическое неравенство в странах ЕС, говорят и аналитики Bruegel — базирующегося в Бельгии аналитического центра. Согласно опубликованному Bruegel прогнозу, в 2019–2023 годах Италия станет единственной страной объединения, чей реальный ВВП продемонстрирует негативный экономический рост — минус 0,1%. Реальный ВВП Испании увеличится всего на 1,9%, Греции — на 2,3%, Португалии — на 3,1%, Франции — на 2,9%, Германии — на 3,5%. Самый уверенный рост продемонстрируют страны Восточной Европы, в частности Польша (9,4%) и Венгрия (9%). Исходя из прогнозов, средний показатель роста реального ВВП в ЕС в 2019–2023 годах составит 4,1%. Это меньше, чем рост реального ВВП США (7,8%) или Китая (23,4%), констатируют в Bruegel.

По мнению аналитиков Barclays, неравномерное распределение ущерба от COVID-19 обусловлено несколькими факторами. Во-первых, южные страны еврозоны, в частности Италия и Испания, промедлили с предоставлением экономической помощи бизнесу, а размер помощи на первых порах был незначительным. Во-вторых, формат ограничительных мер в сфере экономики разнился от страны к стране, и некоторые государства Южной Европы реализовали жесткие локдауны. В-третьих, структура экономики в странах Южной Европы отличается от экономик их северных соседей — она оказалась более уязвимой к шоку пандемии.

«Резкое падение спроса и предложения в секторах, наиболее уязвимых перед пандемией COVID-19, затронуло экономики южных стран в большей степени», — отметили в Barcalys. Отрасли, наиболее пострадавшие от COVID-19, — это торговля (оптовая и розничная), ресторанный и гостиничный сектор, туризм и досуг. Совокупная доля этих секторов в ВВП Италии, Испании, Португалии и Греции превышает 22%.

Пандемия COVID-19 действительно затронула важные для южных стран секторы экономики, в том числе туризм, соглашаются эксперты Bruegel. Объем авиаперевозок в ЕС все еще остается на 70% ниже уровня 2019 года, отмечают аналитики в своем докладе. Некоторые отрасли экономики — например торговля, транспорт, гостиничный бизнес и развлекательный сектор — все еще не могут оправиться от нанесенного пандемией урона. Объем их валовой добавленной стоимости в ЕС в четвертом квартале 2020 года все еще ниже уровня четвертого квартала 2019 года.

Как отмечают в Bruegel, дальнейшая ситуация с экономическим неравенством в Европе будет зависеть от двух факторов. Во-первых, от того, насколько быстро странам удастся победить пандемию. Во-вторых, от того, насколько стремительно будут свернуты программы господдержки предприятий. «В среднесрочной перспективе власти должны постепенно отойти от поддержки предприятий путем субсидий и осуществлять эту поддержку путем налоговых льгот, стимулирующих инвестиции», — резюмировали эксперты.