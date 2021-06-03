Войти
Шмыгаль дал прогноз курса гривны на ближайшие три года
макроэкономика
Шмыгаль дал прогноз курса гривны на ближайшие три года
Путин пообещал Лукашенко дешевый газ
соседи
Путин пообещал Лукашенко дешевый газ

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

анализ
RSS

Экономисты прогнозируют усиление неравенства между севером и югом ЕС

347
Экономисты прогнозируют усиление неравенства между севером и югом ЕС

Южные государства еврозоны пострадали от вызванного пандемией коронавируса кризиса сильнее, чем страны центра и юга Европы, и последствия такого ущерба, вероятно, не удастся преодолеть даже в среднесрочной перспективе. К такому выводу пришли аналитики банка Barclays, проанализировав влияние пандемии на экономику еврозоны.

Хотя экономический рост Испании и других южных стран во втором полугодии обещает заметно ускориться, в более долгосрочной перспективе их экономики все равно будут чувствовать себя менее уверенно, полагают в Barclays.

«В среднесрочной перспективе свертывание беспрецедентных программ бюджетной поддержки, вероятно, обнажит степень ущерба, нанесенного частному сектору и рынку труда. Исходя из нашего анализа, Германия окажется наименее восприимчивой к урону, тогда как такие страны, как Испания или Италия, чьи ведущие отрасли серьезно пострадали от COVID-19, находятся в зоне риска», — резюмировали эксперты.

Разница между реальным ВВП Германии и Франции по состоянию на первый квартал 2021 года и реальным ВВП перед началом пандемии составила соответственно 5 процентных пунктов и 4,5 п.п. Аналогичный разрыв в Италии составляет 7 п.п., в Испании — 9,5 п.п., отмечается в записке Barclays.

Как следует из прогнозов Еврокомиссии, по итогам 2021 года Испания возглавит тройку лидеров по темпам экономического роста. ВВП Испании должен вырасти на 5,9%. При этом в 2020 году он упал на 10,8% — больше, чем у других европейских экономик. На втором месте по ожидаемым темпам роста в 2021 году — Франция (5,7%), чья экономика упала на 8% в прошлом году, на третьем — Румыния (5,1%), чей ВВП в 2020 году снизился на 3,9%. Самые низкие темпы экономического роста в 2021 году продемонстрирует Эстония — 2,8%, прогнозирует Еврокомиссия (по итогам 2020 года ВВП этой страны упал на 2,9%).

Экономика стран Евросоюза в целом вырастет в текущем году на 4,2%, в следующем — на 4,4%, следует из прогноза Еврокомиссии. Такие же темпы роста продемонстрируют экономики стран еврозоны. «Показатели роста разнятся в зависимости от конкретной страны, но к середине 2022 года все экономики ЕС должны восстановиться до уровня, на котором находились до кризиса», — отмечал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. При этом майский прогноз Еврокомиссии оптимистичнее, чем февральский, в котором предсказывалось, что ВВП ЕС вырастет на 3,7% по итогам 2021 года и на 3,9% — по итогам 2022-го.

О том, что пандемия может усугубить экономическое неравенство в странах ЕС, говорят и аналитики Bruegel — базирующегося в Бельгии аналитического центра. Согласно опубликованному Bruegel прогнозу, в 2019–2023 годах Италия станет единственной страной объединения, чей реальный ВВП продемонстрирует негативный экономический рост — минус 0,1%. Реальный ВВП Испании увеличится всего на 1,9%, Греции — на 2,3%, Португалии — на 3,1%, Франции — на 2,9%, Германии — на 3,5%. Самый уверенный рост продемонстрируют страны Восточной Европы, в частности Польша (9,4%) и Венгрия (9%). Исходя из прогнозов, средний показатель роста реального ВВП в ЕС в 2019–2023 годах составит 4,1%. Это меньше, чем рост реального ВВП США (7,8%) или Китая (23,4%), констатируют в Bruegel.

По мнению аналитиков Barclays, неравномерное распределение ущерба от COVID-19 обусловлено несколькими факторами. Во-первых, южные страны еврозоны, в частности Италия и Испания, промедлили с предоставлением экономической помощи бизнесу, а размер помощи на первых порах был незначительным. Во-вторых, формат ограничительных мер в сфере экономики разнился от страны к стране, и некоторые государства Южной Европы реализовали жесткие локдауны. В-третьих, структура экономики в странах Южной Европы отличается от экономик их северных соседей — она оказалась более уязвимой к шоку пандемии.

«Резкое падение спроса и предложения в секторах, наиболее уязвимых перед пандемией COVID-19, затронуло экономики южных стран в большей степени», — отметили в Barcalys. Отрасли, наиболее пострадавшие от COVID-19, — это торговля (оптовая и розничная), ресторанный и гостиничный сектор, туризм и досуг. Совокупная доля этих секторов в ВВП Италии, Испании, Португалии и Греции превышает 22%.

Пандемия COVID-19 действительно затронула важные для южных стран секторы экономики, в том числе туризм, соглашаются эксперты Bruegel. Объем авиаперевозок в ЕС все еще остается на 70% ниже уровня 2019 года, отмечают аналитики в своем докладе. Некоторые отрасли экономики — например торговля, транспорт, гостиничный бизнес и развлекательный сектор — все еще не могут оправиться от нанесенного пандемией урона. Объем их валовой добавленной стоимости в ЕС в четвертом квартале 2020 года все еще ниже уровня четвертого квартала 2019 года.

Читайте также: Трамп навсегда закрыл блог на личном сайте

Как отмечают в Bruegel, дальнейшая ситуация с экономическим неравенством в Европе будет зависеть от двух факторов. Во-первых, от того, насколько быстро странам удастся победить пандемию. Во-вторых, от того, насколько стремительно будут свернуты программы господдержки предприятий. «В среднесрочной перспективе власти должны постепенно отойти от поддержки предприятий путем субсидий и осуществлять эту поддержку путем налоговых льгот, стимулирующих инвестиции», — резюмировали эксперты.

ЕС, еврозона, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 июня 2021
Среда, 2 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле… она может приносить радость. Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее. Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое - свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016