«Слуга народа» хочет отменить второй тур местных выборов

Нардеп от «Слуги народа» Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить второй тур местных выборов в связи с пандемией COVID-19.
Об этом сама Грищенко написала в Facebook.
«21 октября Украина установила новый коронавирусный антирекорд. Счетчик количества новых больных за сутки пересек отметку в 6700. Поэтому 20 октября мною был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины № 4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 000) и сельского, поселкового, городского головы», — написала она.
По словам Грищенко, целью принятия этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему и обеспечение противодействия распространению COVID-19, эпидемии гриппа и ОРВИ, чтобы снизить уровень угрозы жизни и здоровью населения.
По мнению нардепа, нынешняя ситуация требует кардинальных шагов, а «вторые туры выборов никуда не денутся» — их можно провести после карантина.
Напомним, сейчас, чтобы стать мэром, кандидат должен получить абсолютное большинство голосов — то есть более 50% в первом туре. Если ни один кандидат не получает такое абсолютное большинство, то должно быть проведено повторное голосование — так называемый «второй тур».
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