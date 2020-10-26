В Украине уже почти половина жилых домов подключены к теплу

В Украине по состоянию на 26 октября к отоплению подключено более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
«В Украине начался отопительный сезон — с 15 октября в большинстве областей начали подключать к теплоснабжению жилой фонд и объекты социальной сферы. По информации от областных и Киевской городской государственных администраций, по состоянию на 26 октября к отоплению подключено более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры », - говорится в сообщении.
Заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская отметила, что если в центре и на севере страны подключение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры к отоплению сейчас идет полным ходом, то на юге страны, в частности в Херсоне и Николаеве, отопительный период еще не начинался, а в Одессе и Запорожье подключены только на 5-10% зданий.
«Что касается технической готовности, по информации из регионов, жилой фонд и коммунальные предприятия теплоснабжения на 100% готовы к осенне-зимнему периоду», — сказала она.
Как сообщается, в настоящее время по Украине из 81 637 жилых домов к теплу подключены 37220 домов (45,6%), а из 31521 объектов социальной сферы отапливается 17907 учреждений (56,8%). Из них — 8619 детсады (66,6%), 7459 школы (47,7%) и 1829 учреждения здравоохранения (62,2%).
На 100% подключены жилой фонд в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Ровенской, Черниговской и Житомирской области этот показатель на уровне 97-99,9%.
Как сообщалось, подключение жилых домов к отоплению должно начинаться с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки +8 и ниже градусов по Цельсию и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней.
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