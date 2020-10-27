Гейтс не исключает, что первые вакцины от коронавируса будут неэффективными

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что прошедшие все стадии испытаний вакцины от коронавируса появятся в США начале следующего года. Такой прогноз он дал главному редактору Yahoo Finance на интернет-конференции All Markets Summit.

«Если повезет, у нас будут два или три из шести препаратов, которые сейчас находятся в третьей фазе испытаний. У Pfizer есть все шансы стать одними из первых — это очень опытная компания по производству вакцин и она очень хорошо спланировали свое исследование», — сказал Гейтс.

Гейтс ожидает также, что свои вакцины уже в начале года выпустят AstraZeneca, Johnson and Johnson, Novavax, Moderna и Sanofi, все они проходят третью стадию испытаний.

В то же время Гейтс признал, что первые вакцины могут быть неидеальными. «Даже если из первых шести, две или три будут одобрены, их эффективность с точки зрения предотвращения вашего заболевания и предотвращения передачи вируса может быть не идеальной», — сказал он.

«Хотя вполне вероятно, что вакцины от Covid-19 будет достаточно, чтобы на следующей встрече в следующем году мы были в лучшем положении, чем сегодня», — допустил Гейтс, но добавил, что «мы все равно не вернемся к нормальной жизни».

Он также рассказал о неожиданном элементе, который принесла пандемия. «Волна диких историй о вакцине, о том, что это заговор, основанный на злом умысле, который часто связывают со мной либо с доктором Энтони Фаучи — это совершенно новый элемент, которого я не ожидал», — отметил Гейтс.