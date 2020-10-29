В Польше рекордное количество случаев заражения COVID-19 и смертей за сутки

В Польше на 28 октября лабораторно подтверждены 18 820 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, 4 267 человек выздоровели, 234 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.
Такое число новых случаев заражения является абсолютным рекордом для страны с начала пандемии, предыдущий абсолютный рекорд был зафиксирован днем ранее — на 27 октября — и составил 16 300 выявленных случаев заражения.
234 скончавшихся за сутки больных коронавирусом также является наибольшим с начала пандемии для Польши.
По состоянию на среду, 28 октября, количество активных больных в Польше составило 170 696 (на 14 319 больше, чем днем ранее).
Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 299 049 случаев инфицирования, умерли 4 849 человек, выздоровели 123 504 человек.
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