НБУ прогнозирует рост учетной ставки

Национальный банк прогнозирует рост учетной ставки до 7,5% в 2021 году из-за возможного инфляционного давления.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

«Сохранение ключевой ставки ниже нейтрального уровня до конца 2020 года и на протяжении большей части 2021 обеспечит стимулирующие монетарные условия, необходимые для восстановления экономики», — отмечают в регуляторе.

Инфляционное давление, вызванное ростом уровня заработной платы, восстановлением потребления и эффектами переноса прошлой девальвации гривны будет сдерживаться учетной ставкой, которая будет расти до конца 2021 и может достигать 7,5%.

Уровень реальной нейтральной ставки будет постепенно снижаться (до 1.6% на конец 2022).

Реальный эффективный обменный курс будет увеличиваться вследствие превышения внутренней инфляции над показателями стран-партнеров.

В отчете также указывается, что ликвидность банковской системы будет оставаться в профиците благодаря «конвертации правительством валютных заимствований для финансирования дефицита бюджета, перечислению прибыли НБУ в бюджет и покупке НБУ иностранной валюты для пополнения международных резервов».