Кличко считает введение строгого карантина в Киеве крайней мерой

Столичная власть сегодня пытается удержать ситуацию с заболеваемостью COVID-19, чтобы не вводить в Киеве строгий карантин, заявил мэр Виталий Кличко.
«Ситуация, действительно, сложная. Вы видите, сколько больных ежедневно, и все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы. Так называемый локдаун уже ввели Польша, Франция, Германия. В Испании в ряде регионов — тоже строгий карантин. Готовится к локдауну и Великобритания. Киев сегодня всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину», — подчеркнул мэр столицы во время онлайн-брифинга в понедельник.
Он отметил, что исходя из того, как будет развиваться ситуация, городская власть будет вынуждена выполнять решение правительства, если оно примет решение о суровых мерах.
«Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городской власти. Ибо мы, с одной стороны, делаем все, чтобы защитить здоровье и жизнь людей. С другой — понимаем, что люди должны работать, бизнес должен развиваться. Дети — ходить в школу и садики. Мы должны удержать экономику города, которая и так пострадала от кризиса », - добавил Кличко.
Он сообщил, что введение ограничений уменьшило поступления в бюджет города. Так, бюджет столицы до конца года недополучит около 5 млрд грн, из которых 3 млрд грн — это подоходный налог в Украине.
«И я также хотел бы обратиться к руководителям учреждений и предприятий: сотрудникам, которые могут работать дистанционно, дайте такую возможность! Обратиться к киевлянам: пользуйтесь общественным транспортом только в случае реальной необходимости. — Когда едете на работу, учебу или по делам. Не идите в места большого скопления людей. Придерживайтесь социальной дистанции и носите маски», — призвал мэр.
За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных COVID-19, умерли 9 человек, сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Виталия Кличко Оксана Зиновьева.
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