Глава Минздрава назвал условие введения жесткого карантина в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов допустил введение жесткого карантина в стране, если ежедневно будут фиксировать до 20 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки, а заполняемость коек, учитывая и те, которые будут в мобильных госпиталях, составит 100%. Об этом он заявил в интервью одного из телеканалов.

«Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, мы будем иметь 100% заполненность койкомест вместе с мобильными госпиталями», — отметил Степанов.

По его словам, карантин будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Минздрав разработал план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса. Согласно этому плану, когда число больных с подтвержденными случаями COVID-19 будет составлять от 11 тысяч до 15 тысяч в сутки, а наполненность коек по всей стране будет составлять не менее 85%, в стране введут жесткий карантин с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемической опасности.

В частности, начнется мобилизация всех медработников, организуют работу ведомственных учреждений для гражданского населения, будут работать полевые госпитали.

Когда ежедневное число случаев будет около 20 тысяч больных, а ресурсы системы здравоохранения будут исчерпаны, в стране активируют протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.