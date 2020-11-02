Глава Минздрава назвал условие введения жесткого карантина в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов допустил введение жесткого карантина в стране, если ежедневно будут фиксировать до 20 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки, а заполняемость коек, учитывая и те, которые будут в мобильных госпиталях, составит 100%. Об этом он заявил в интервью одного из телеканалов.
«Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, мы будем иметь 100% заполненность койкомест вместе с мобильными госпиталями», — отметил Степанов.
По его словам, карантин будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Минздрав разработал план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса. Согласно этому плану, когда число больных с подтвержденными случаями COVID-19 будет составлять от 11 тысяч до 15 тысяч в сутки, а наполненность коек по всей стране будет составлять не менее 85%, в стране введут жесткий карантин с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемической опасности.
В частности, начнется мобилизация всех медработников, организуют работу ведомственных учреждений для гражданского населения, будут работать полевые госпитали.
Когда ежедневное число случаев будет около 20 тысяч больных, а ресурсы системы здравоохранения будут исчерпаны, в стране активируют протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.
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