В Киеве за сутки подтвердили почти 1000 случаев COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 983 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
«Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян. На сегодня в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19», — написал Кличко на телеграмм-канале в четверг.
Среди заболевших 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 362 мужчин от 18 до 91 года, 41 девочка от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик от 1 до 17 лет.
Также среди заболевших 27 медиков.
Госпитализированы в больницы столицы 99 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Соломенском районе — 154, в Деснянском — 144, 127 — в Дарницком районе.
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