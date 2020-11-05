Минздрав предлагает усилить карантин

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг.

"Ситуация с распространением коронавирусной болезни ухудшается, и не только в Украине. Несмотря на рекордный для Украины показатель количества выздоровевших, в больницах на лечении продолжают пребывать более 27 тыс. человек. Сегодня мы хотим предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения в Украине — ограничение деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ",- сказал он.

Речь идет о полном запрете массовых мероприятий, запрете работы спорт-комплексов и бассейнов, а в ТРЦ разрешат работать исключительно магазинам.