Сайт украинского омбудсмена заблокирован из-за хакерских атак

Сайт Уполномоченного Верховной Рады по правам человека второй день подряд остается заблокированным из-за хакерских атак, сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак... Из-за постоянных хакерских атак сайт уполномоченного остается недоступным», — написала Денисова в телеграм-канале «Офис омбудсмена Украины» во вторник утром.

По ее словам, работники Отдела информационных систем и защиты информации секретариата Уполномоченного сейчас проводят соответствующие технические работы.