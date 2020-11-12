Банки снизили ставки по депозитам в гривне ниже 9% годовых

В течение третьего квартала 2020 года ставка по 12-месячным депозитам в гривне снизилась на 0,9 процентных пункта — до 8,7% годовых.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора НБУ.

Спрэд между трехмесячными и 12-месячным депозитам в гривнах незначительно вырос — с 0,2 п.п. до 0,5 п.п., однако это не создавало стимулов для продолжения срочности депозитов, а гривневые средства корпораций подешевели на 1,4 п.п. — до 3,8% годовых.

Средние ставки по кредитам субъектам хозяйствования в гривнах за июль-сентябрь сократились на 1 п.п. — до 9,6% годовых, а по кредитам физлицам — на 1,9 п.п., до 30,9% годовых.

Указывается, что чистые активы украинских банков за третий квартал возросли на 7,6% — до 1,71 трлн грн, доля ОВГЗ в активах — на 4,8 п.п., а депозитных сертификатов НБУ — на 17%.

Регулятор ожидает дальнейшего снижения ставок по кредитам, несмотря на то, что учетная ставка НБУ остается неизменной, поскольку потенциал для их снижения еще не исчерпан.