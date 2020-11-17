Во Франции тоже коронавирусный антирекорд

Во Франции число госпитализированных пациентов с коронавирусом установило новый рекорд за все время эпидемии.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.
На вечер 16 ноября в больницах находились 33 497 больных с коронавирусом — больше всего с начала эпидемии. Из них за последние сутки госпитализировали 416.
В больницах умерли за сутки 508 больных. Общее число погибших с начала эпидемии во Франции достигло 45 054.
Если сегодня количество новых заражений будет превышать 9000, сегодня страна пересечет отметку в 2 миллиона заражений коронавируса с начала эпидемии — на 16 ноября количество подтвержденных случаев с начала эпидемии достигло 1 991 233.
В то же время, количество больных за последние сутки в разы ниже, чем большинство показателей за последнее время — за последние 24 часа сообщили о 9406 новых больных. Для сравнения, накануне сообщали о 27 228 новых случаях.
Следует учитывать влияние выходных: в субботу и воскресенье делают значительно меньше тестов, что «уменьшает» статистику в начале недели. Но и при этом число заражений в понедельник 16 ноября было ниже, чем последние 4 недели.
Напомним, накануне министр здравоохранения Франции заявил, что страна прошла пик «второй волны» и взяла эпидемию под контроль, но призвал пока не ослаблять бдительность.
Ранее министр внутренних дел Франции обещал гражданам определенные послабления карантина в начале декабря — в частности, могут позволить открыться непродуктовая магазинам. При этом он заявил, что страна готовится «жить с вирусом» до лета 2021 года.
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