Второй тур выборов мэра Кривого Рога пройдет 6 декабря

Криворожская территориальная избирательная комиссия назначила 2-й тур выборов мэра Кривого Рога Днепропетровской области между занявшим второе место во время первого тура выборов Дмитрием Шевчиком (баллотируется от партии «Слуга народа») и занявшим третье место Константином Павловым (баллотируется от фракции «Оппозиционная платформа — За життя») на 6 декабря.

Об этом говорится в сообщении гражданской сети «ОПОРА».

«Таким образом в бюллетене, которые увидят криворожцы на участках 6 декабря будет две фамилии — Дмитрий Шевчик от «Слуги народа» и Константин Павлов от «Оппозиционной платформы — За життя», — говорится в нем.

Согласно сообщению, ТИК приняла такое решение после того, как получила заявление от лидера голосования в первом туре действующего мэра Кривого Рога Юрия Вилкула (баллотировался от партии «Блок Вилкула «Украинская перспектива») об отказе баллотироваться во втором туре.