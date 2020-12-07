ОПЗЖ заявила о победе своего кандидата на выборах мэра Кривого Рога

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила о победе своего кандидата Константина Павлова с 58,5% голосов во втором туре выборов мэра Кривого Рога.

«В штабе кандидата в мэры Кривого Рога Константина Павлова заявили о стопроцентном окончании параллельного электронного подсчета голосов и о наличии в распоряжении штаба и наблюдателей протоколов с „мокрыми“ печатями со всех 294 избирательных участков. Павлов — 58,5% (97 774 голоса)», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте партии. Его оппонент — кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик, по данным ОПЗЖ, набрал 41,5% (69 355 голосов). При этом кандидат от ОПЗЖ, по данным параллельного подсчета, победил на 289 участках, а Шевчик — только на пяти. «Павлов обошел своего оппонента Шевчика на 17%, что составляет около 28,5 тыс. голосов. Также он победил во всех семи районах Кривого Рога», — добавили в ОПЗЖ.

В партии также обратили внимание на то, что в Кривом Роге зафиксирована самая высокая явка на Украине во втором туре — 35,22%.

Территориальная избирательная комиссия города пока не сообщила итоги выборов.

В воскресенье в Кривом Роге — родном городе президента Украины Владимира Зеленского — прошел второй тур выборов мэра. Первый состоялся 25 октября. На должность главы города претендуют кандидат от президентской партии «Слуга народа», генеральный директор одного из предприятий миллиардера Рината Ахметова Дмитрий Шевчик и член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Павлов. Действующий мэр Юрий Вилкул, который победил в первом туре, снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Официальные итоги голосования должны быть опубликованы до следующей пятницы.

Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу фонда «Украинская политика», по состоянию на 18:00 воскресенья Шевчик набрал 51,7% голосов, Павлов — 47,2%.