ЦИК объявила о победе в Кривом Роге представителя ОПЗЖ

По результатам выборов городского головы Кривого Рога победил выдвиженец партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», советник мэра Константин Павлов, получив 56,96% голосов избирателей, сообщает Центральная избирательная комиссия со ссылкой на данные территориальной избирательной комиссии.

«По данным ТИК, Павлов Константин обогнал оппонента, получив 56,96% голосов избирателей (97591 голос)», — говорится в сообщении, обнародованном на странице ЦИК в соцсети Фейсбук во вторник.