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Конкурент SpaceX собрал $500 млн инвестиций

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Конкурент SpaceX собрал $500 млн инвестиций

Ракетостроительная компания Relativity Space привлекает финансирование под руководством хедж-фонда Tiger Global Management, чьи активы оцениваются в более чем $40 млрд. Объем собранных средств — $500 млн, сообщили CNBC источники, близкие к процессу проведения раунда привлечения инвестиций.

Эту информацию также подтвердили источники TechCrunch. Привлеченные средства Relativity Space направит на масштабирование операций, увеличение персонала, а также закупку материалов и транспорта.

Ожидается, что раунд инвестиций завершится в ближайшие дни, после чего оценка Relativity Space повысится до $2,3 млрд, добавили источники CNBC. Это сделает ее одной из самых дорогих частных космических компаний в мире после SpaceX, которую оценивали более чем в $44 млрд после очередного раунда инвестиций в августе.

Помимо Tiger Global, в компанию вложатся фонды Fidelity, Social Capital, Playground Global, Y Combinator, Bond Capital и Tribe Capital, а также два звездных инвестора — предприниматель и владелец команды НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан и вокалист 30 Seconds To Mars Джаред Лето.

Relativity Space занимается постройкой своей первой ракеты Terran-1. В отличие от конкурентов, компания широко использует технологии 3D-печати: около 95% деталей ракеты созданы на 3D-принтере. Благодаря этому постройка занимает меньше времени, а процесс модификации становится легче, чем у традиционных ракет.

В Relativity Space утверждают, что благодаря упрощенному процессу строительства компания способна превратить сырье в готовую к запуску ракету менее чем за 60 дней. По оценкам TechCrunch, в плане затрат решение Relativity Space может оказаться эффективнее, чем ракеты Falcon 9 от SpaceX и Electron от RocketLab.

Relativity Space пока не запустила ни одной ракеты, но планирует сделать это в конце 2021 года.

В предыдущем раунде инвестиций Relativity Space привлекла $140 млн на строительство фабрики 3D-печати ракет, что позволило ей закончить работу над Terran-1.

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В 2020 году Relativity Space добилась значительных успехов в разработке и тестировании технологии 3D-печати, проведя более 400 тестов ракетного двигателя Aeon 1 в Космическом центре NASA Stennis в Миссисипи. Летом компания переехала в новую штаб-квартиру в Лонг-Бич, штат Калифорния.

В октябре Relativity Space заключила контракт на коммерческие запуски с NASA и Lockheed Martin.

SpaceX, Relativity Space
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