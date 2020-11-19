В Украине начали высвобождать частоты для 5G

Министерство цифровой трансформации инициировало высвобождение частот для внедрения связи пятого поколения.

Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«На заседании правительства было принято много решений, которые приближают нас к целям покрыть всю территории страны качественным мобильным и фиксированным интернетом. На прошлой неделе мы приняли План развития 5G. 18 ноября утвердили План высвобождения частот для распространения 5G», — сообщил министр.

План предусматривает высвобождение полос радиочастот, диапазоны которых занимает телевидение, для внедрения радиотехнологии LTE в диапазонах 790 — 862 МГц, 694 — 790 МГц.

Сейчас на этих частотах работает украинское телевидение.

Одобренный План предусматривает высвобождение частот компаниями и настройку оборудования на более низкие диапазоны компаниями «Зеонбуд» и ТРК «Эфир». Высвобождение частот не помешает работе телевидения, ведь оно будет работать в низших диапазонах.

Объявление тендера на частоты для развития 5G планируется на октябрь 2021 года. Начало развертывания сети 5G ожидается с 2022 года в крупнейших населенных пунктах.

Сообщается, что в сельской местности, отдаленных территориях и вдоль автомобильных дорог будет использоваться 4G.

Для внедрения 5G Кабинет Министров утвердил план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года. Он дополнен новыми базовыми стандартами LTE/LAA, eLTE-U и PMP. Эти изменения позволят пользователям получать более стабильные и высокие скорости при просмотре видео и прослушивании музыки.

Дополнительно правительство расширило полномочия Министерства цифровой трансформации — предоставление финансовой поддержки местным бюджетам для развития широкополосного доступа в интернет.