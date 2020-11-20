Зеленский призвал активнее искать выход из конституционного кризиса

Президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость активизировать разработку сбалансированного комплексного решения для быстрого урегулирования ситуации с Конституционным Судом.
Об этом глава государства написал в Твиттер.
«Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио глубоко понимает ситуацию с КСУ. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Необходимо активизировать разработку сбалансированного комплексного решения для скорейшего разрешения кризиса. Совместно мы найдем путь, который будет соответствовать верховенству права», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, что 19 ноября Зеленский представил послам стран «Большой семерки» и Европейского Союза пути выхода из конституционного кризиса в Украине и заявил, что до конца года должна быть восстановлена уголовная ответственность за неправдивые сведения в декларациях, возвращены контрольные функции НАПК и решен вопрос Конституционного Суда.
27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 УК, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными контрольные полномочия НАПК.
После этого глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О возобновлении доверия к конституционному судопроизводству», которым предлагал прекратить полномочия действующего состава КС, однако он пока не нашел поддержки в парламенте.
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